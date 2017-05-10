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في حادثة طريفة وغير مسبوقة، أشهر حكم مباراة في كرة القدم، البطاقة الحمراء في وجه الحكم المساعد على خط الملعب.

وبحسب ما ذكر موقع “فوكس سبورت”، فإن الحكم ريفيري كريغ تومسون، رفع البطاقة الحمراء حتى يبدي انزعاجه من الحكم المساعد أندريو ماك وليام بعدما عطل المباراة جراء تعرضه لوعكة صحية.

ويختص حكام مباريات كرة القدم، في العادة، بمنح البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين أثناء المباراة، ولا يمكنهم طرد الحكام المساعدين.

وجرت واقعة “البطاقة الغريبة”، أثناء مباراة جمعت فريقي دوندي وكيلمار نوك، في إطار منافسة كروية باسكتلندا.

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