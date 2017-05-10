واشنطن - ا ش ا

تدرس السلطات الأمريكية حظر أجهزة الكمبيوتر في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من أوروبا، لتوسّع بذلك الإجراء الذي تُطبّقه على الرحلات الآتية من عدد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي.

وقال المتحدث ديفيد لابان للصحفيين يوم الثلاثاء إن وزارة الأمن الداخلي توشك على اتخاذ قرار توسيع ذلك الحظر مع اقتراب العطلة الصيفية.

أضاف أنه تم تحذير شركات الطيران التي تسيّر رحلات بين أوروبا والولايات المتحدة أنّ من المرجّح تنفيذ خطوة حظر أجهزة الكمبيوتر.

غير أنه أشار إلى أن الوزير جون كيلي “لم يأخذ قرارا رسميا”.

وفي مارس، أعلنت الولايات المتحدة حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الركاب للرحلات الجوية المباشرة القادمة من عدد من الدول، مشيرة إلى خطر وقوع اعتداءات “إرهابية”.