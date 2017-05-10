تغلب البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميًا على الروماني ماريوس كوبيل 6-4 و6-3 ليتأهل للدور الثالث ببطولة مدريد المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وبدأ اللاعب البريطاني المباراة بصورة بطيئة أمام كوبيل المصنف 104 عالميًا ولكن موراي تمكن من كسر إرسال منافسه في الشوط العاشر ليفوز بالمجموعة الأولى قبل أن يصل لمستواه المعهود بعدما كسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية.

وتغلب موراي على اللاعب الذي يتميز بضربة إرسال قوية في 83 دقيقة دون أن يتعرض لفرصة لكسر الإرسال.

وعلى الأرجح سيواجه موراي، الذي خسر في نهائي البطولة العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اختبارًا صعبًا للحفاظ على صدارة التصنيف‭‭ ‬‬حيث إن الفارق الذي يفصله عن صاحب المركز الثاني في التصنيف سيتقلص إذا لم يتأهل للنهائي.

وسيستهل الإسباني رفائيل نادال مشواره في البطولة، التي فاز بها أربع مرات وهو رقم قياسي، اليوم الأربعاء أمام الإيطالي فابيو فونيني.

وبدأ نادال موسم الأراضي الرملية على نحو رائع إذ عزز رقمين قياسيين بالفوز ببطولتي مونت كارلو للتنس للأساتذة وبرشلونة المفتوحة للمرة العاشرة.

وسيواجه ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميًا في الدور الثاني الإسباني نيكولاس ألماجرو الذي تغلب على مواطنه تومي روبريدو 6-3 و3-6 و6-1.