واشنطن - ا ش ا

هبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة سلبيًا بقلق من تباطؤ الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة هزت ثقة المستثمرين في قدرة أوبك على إعادة موازنة السوق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 61 سنتًا أو ما يعادل 1.24 بالمئة لتسجل عند التسوية 48.73 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتًا أو 1.21 بالمئة إلى 45.88 دولار.

وهذه هي أدنى مستويات إغلاق لعقود الخامين القياسيين منذ الرابع من مايو وثاني أدنى المستويات منذ التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم السابق على إتفاق منظمة أوبك على تخفيضات في الإنتاج للنصف الأول من 2017.

وصعد الدولار أكثر من 1 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية منذ بداية الأسبوع مسجلًا أعلى مستوى منذ 21 أبريل وهو ما يضع ضغوطًا على السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وتوقع محللون أن تواصل المخزونات الأمريكية التراجع لخامس أسبوع على التوالي منذ أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 535.5 مليون برميل في نهاية مارس .