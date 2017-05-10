باريس - ا ف ب

كشف كارل لاجرفيلد المدير الإبداعى لدار الأزياء الفرنسية العريقة “شانيل” عن مصدر الإلهام الحقيقى له فى عرض مجموعة أزياء الخريف الجاهزة للارتداء الأخيرة للدار، وهو رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيت الذى تابع الفرنسيون أخباره باهتمام منذ نوفمبر الماضى.

وحسب مجلة “Women’s Wear Daily” فإن لاجرفيلد التقى برائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيت لمعرفة المزيد عن عالم الفضاء، وذلك عبر مكالمة طويلة المسافة مع بيسيكيت الذى كان على متن محطة الفضاء الدولية.

وكشفت المجلة فى تقرير نشر بالأمس أن لاجرفيلد حين يفكر فى تنفيذ عرض له طابع بعينه فإنه يهتم بشكل كبير بمعرفة كل ما يدور حول فكرة العرض، والأمر لا يقتصر على إجراء بحث عبر الإنترنت وقراءة بعض الكتب وإنما يذهب الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك حتى أنه تحاور مع بيسكت حول الطريقة التى يتناول بها طعامه وطريقة نومه فى الفضاء.

يشار إلى أن العرض أقيم فى مارس الماضى، وتضمن مجسمًا ضخمًا لسفينة فضاء على منصة العرض.