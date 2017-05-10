برلين - ا ف ب

صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله اليوم الثلاثاء بإن ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون في تعزيز الإتحاد الأوروبي ووحدته النقدية.

وقال في حفل استضافه حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي ينتمي إليه “سنفعل كل ما بوسعنا لدعم ماكرون”.

لكن شيوبله حذر أيضًا من أن بعض مقترحات ماكرون، بما في ذلك استحداث منصب وزير أوروبي للمالية، سوف تتطلب إدخال تغييرات على إتفاقيات الإتحاد الأوروبي لا يعتبرها واقعية في الوقت الحالي.