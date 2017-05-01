دبي - وكالات

اختتمت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، فعاليات النسخة الثانية من مبادرتها «صندوق القراءة» التي امتدت من 20 مارس إلى 2 أبريل 2017، وتابعها أكثر من 5 آلاف زائر من خلال 60 فعالية منوعة كان الهدف منها الترويج لعادة القراءة في المجتمع، وذلك في «مركز سيتي ووك 2».

ومن خلال تنظيم النسخة الثانية من «صندوق القراءة» تحت شعار«جيل يقرأ.. حضارة تشرق»، نجحت «دبي للثقافة» في ترجمة التزامها الثابت إزاء دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى فعاليات الشهر الوطني للقراءة مارس 2017.