برلين - ا ف ب

قالت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو إن السمك يعد كنزًا من الفيتامينات، موضحة أن 100 جرام من السلمون مثلًا تزخر بفيتامين D وفيتامين B1 و B5 و B12، بالإضافة إلى البروتينات واليود والأحماض الدهنية أوميجا 3 والسيلينيوم.

وأضافت مورلو أن 100 جرام من السمك تحتوي على 20 جرامًا من البروتين، الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات. ويوصي خبراء التغذية بإمداد الجسم بـ 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

ويمتاز بروتين السمك بسهولة هضمه بشكل خاص، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع، لذا يعد السمك من الأطعمة المثالية لمَن يرغب في إنقاص وزنه.

ومن جانبه قال أندريا شنايدر، من مركز حماية المستهلك بمدينة دوسلدورف الألمانية، إن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة “أوميجا 3” تحمي الجسم من الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تساعد في تقوية جهاز المناعة، وتدعم وظيفة الدماغ.

ويعتبر السلمون والماكريل والرنجة من الأسماك، التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3. كما يعتبر السمك من أهم مصادر اليود الطبيعية حيث يمكن سد ربع الحاجة الأسبوعية للجسم من عنصر اليود من خلال تناول وجبتين من الأسماك البحرية في الأسبوع.

وبدوره، أشار هارالد زايتس من المركز الإتحادي للتغذية في بون، إلى أنه يمكن التعرف على السمك الطازج من خلال بعض العلامات، ألا وهي: لمعان جلد الأسماك واللون الأحمر الفاتح للخياشيم، كما يمكن التعرف على أن شرائح السمك “الفيليه” طازجة من عدم تفكك القطاعات العضلية.