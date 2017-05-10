روما - ا ف ب

قدم داني الفيس عرضا رائعا توجهه بهدف جميل ليقود يوفنتوس للفوز 2-1 على ضيفه موناكو والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

وقدم الفيس تمريرة عرضية إلى ماريو مانزوكيتش ليسجل الهدف الأول في مباراة إياب الدور قبل النهائي وأضاف الهدف الثاني بنفسه ليحسم المواجهة فعليا.

وقلص كيليان مبابي النتيجة لموناكو في الدقيقة 69 لينهي مسيرة من ست مباريات متتالية بشباك نظيفة في المسابقة ليوفنتوس والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

واشتعلت الأجواء بعدما بدا أن كاميل جليك مدافع موناكو دهس المهاجم جونزالو هيجوين على الرغم من عدم معاقبة الحكم للاعب البولندي لتتوتر المباراة في آخر 20 دقيقة.

وفاز يوفنتوس 4-1 في مجموع المباراتين وسيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وغريمه أتليتيكو مدريد. وفاز ريال 3-0 في لقاء الذهاب.

وسيقام النهائي في كارديف في الثالث من يونيو .

بدأ موناكو اللقاء بقوة على أمل اختراق دفاع يوفنتوس القوي والوصول إلى مرمى بوفون (39 عاما). ولعب برناردو سيلفا تمريرة عرضية لكن لم يكن هناك من يتابعها.

وسدد مبابي في القائم رغم أنه كان في وضع تسلل وأضاع رادامل فالكاو فرصة أخرى.

وأهدر هيجوين فرصة افتتاح التسجيل قبل أن ينجح الكرواتي مانزوكيتش في هذه المهمة في الدقيقة 33 من محاولتين على المرمى.

وسدد مبابي في القائم رغم أنه كان في وضع تسلل وأضاع رادامل فالكاو فرصة أخرى.

وأهدر هيجوين فرصة افتتاح التسجيل قبل أن ينجح الكرواتي مانزوكيتش في هذه المهمة في الدقيقة 33 من محاولتين على المرمى.

واستقبل الفيس كرة ارتدت من الحارس دانييل سوباشيتش بتسديدة مباشرة نحو الشباك من مسافة 25 مترا ليعزز تقدم أصحاب الأرض.

وقلص مبابي الفارق بعد متابعة تمريرة جواو موتينيو العرضية إلى شباك بوفون من مسافة قريبة.