أخبار مصر - الأربعاء 10 مايو - فيصل زكى

* التصدي لمحاولات تقدم الانقلابيين في نهم.. والتحالف يدك الميليشيات.

* السعودية تدعو الأردن والمغرب واليمن وباكستان للقمة العربية الإسلامية الأميركية.

* مقتل 100 «داعشي» وتدمير مصانع للمتفجرات في الأنبار.

* مقاتلات دمشق تقصف المعارضة قرب الحدود الأردنية.

*محادثات «جنيف 6» 16 مايو وأميركا تجدد العقوبات على الأسد.

* مقتل 11 عنصراً من قوات حفتر في معارك مع الإرهابيين في بنغازي.

* المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن خريطة طريق للسلام.

* ترامب وماكرون يلتقيان 25 مايو على هامش قمة «ناتو».

*بوتين يدعو إلى محاربة الإرهاب.

* باكستان تحتج على تهديدات إيرانية بضرب أهداف داخل أراضيها.

*النمسا تعلن ترحيل عدد من اللاجئين المرفوضة طلباتهم.

* واشنطن ولندن تعربان عن دعمهما للحكومة الشرعية.

* هادي: نتمسك بالسلام وفق المرجعيات الدولية.

* منظمتان دوليتان تتهمان الحوثيين باحتجاز 36 مدنياً بشكل غير قانوني.

*34 حالة وفاة و2000 إصابة خلال أيام قليلة.

* الكوليرا شــبح يفتـك باليمــن.

*«الجامعة العربية» تحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني فى اليمن.

* البيت الأبيض يقر عتاداً إضافياً لـ«سوريا الديمقراطية».

* الأمن اللبناني يعتقل داعشياً.

* دول «التعاون» تتمسك بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

* إستقالة رئيس هيئة الانتخابات في تونس.

* أردوغان في الكويت يشيد بالعلاقات مع دول التعاون.

* دعوات إلى رفع الرايات السوداء وإعلان صيام عالمي غداً.

* الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم لليوم الـ 23.

* شتاينماير في رام الله يشدد على حل الدولتين.

* عباس: مستعد للاجتماع مع نتنياهو برعاية ترامب.

*محادثات سرية بين مسؤولين أميركيين سابقين وبيونغ يانغ في أوسلو.

* «مون جاي ان» رئيساً لكوريا الجنوبية.

*مقتل 5 متظاهرين بتجدد المواجهات في كراكاس.

*البيت الأبيض يوافق على إمداد المقاتلين الأكراد بأسلحة ثقيلة.

*الأردن: الحشود العسكرية لاقتحام سوريا «فبركة» إيرانية.

* السعودية تدعو قادة الدول العربية والإسلامية لقمة مع ترامب.

* لبنان: تفاؤل رئاسي بقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد.

*«دول الخليج» تتمسك بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل .

* دعوة لتجنيب غزة التجاذبات السياسية.

* مسؤول كردي ينفي إجبار نازحين عرب على مغادرة كركوك.

* موسكو تنفي مقتل أي من عسكرييها على يد «داعش».

* الأردن يحذر من تسارع عمليات تدمير قبّة الصخرة.

* إحباط تهريب 37 طناً من المخدرات ل «داعش» في ليبيا.

* نجاة نائب رئيس جنوب السودان من الاغتيال.

* انهيار نفق قرب موقع نووي أمريكي ولا تسربات إشعاعية.

* شرودر ينصح ميركل بالتجاوب «بشدة» مع ماكرون.

*الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية .

* مقتل رجل دين بارز إثر انفجار قنبلة في مدرسة بشمال شرقي أفغانستان .

* إصابة 58 بينهم ثلاثة أطفال في انفجارين بجنوب تايلند.

*النجيفي يؤكد أن «داعش» يستهدف الجميع ويتهم «الكردستاني» بالتخريب.

*جاويش أوغلو وتيلرسون يبحثان زيارة أردوغان والأوضاع في سوريا.