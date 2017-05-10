صحافة عربية:الجيش اليمني يتوغل غرب تعز ويطوّق معسكر “خالد”
أخبار مصر - الأربعاء 10 مايو - فيصل زكى
* التصدي لمحاولات تقدم الانقلابيين في نهم.. والتحالف يدك الميليشيات.
* السعودية تدعو الأردن والمغرب واليمن وباكستان للقمة العربية الإسلامية الأميركية.
* مقتل 100 «داعشي» وتدمير مصانع للمتفجرات في الأنبار.
* مقاتلات دمشق تقصف المعارضة قرب الحدود الأردنية.
*محادثات «جنيف 6» 16 مايو وأميركا تجدد العقوبات على الأسد.
* مقتل 11 عنصراً من قوات حفتر في معارك مع الإرهابيين في بنغازي.
* المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن خريطة طريق للسلام.
* ترامب وماكرون يلتقيان 25 مايو على هامش قمة «ناتو».
*بوتين يدعو إلى محاربة الإرهاب.
* باكستان تحتج على تهديدات إيرانية بضرب أهداف داخل أراضيها.
*النمسا تعلن ترحيل عدد من اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
* واشنطن ولندن تعربان عن دعمهما للحكومة الشرعية.
* هادي: نتمسك بالسلام وفق المرجعيات الدولية.
* منظمتان دوليتان تتهمان الحوثيين باحتجاز 36 مدنياً بشكل غير قانوني.
*34 حالة وفاة و2000 إصابة خلال أيام قليلة.
* الكوليرا شــبح يفتـك باليمــن.
*«الجامعة العربية» تحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني فى اليمن.
* البيت الأبيض يقر عتاداً إضافياً لـ«سوريا الديمقراطية».
* الأمن اللبناني يعتقل داعشياً.
* دول «التعاون» تتمسك بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
* إستقالة رئيس هيئة الانتخابات في تونس.
* أردوغان في الكويت يشيد بالعلاقات مع دول التعاون.
* دعوات إلى رفع الرايات السوداء وإعلان صيام عالمي غداً.
* الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم لليوم الـ 23.
* شتاينماير في رام الله يشدد على حل الدولتين.
* عباس: مستعد للاجتماع مع نتنياهو برعاية ترامب.
*محادثات سرية بين مسؤولين أميركيين سابقين وبيونغ يانغ في أوسلو.
* «مون جاي ان» رئيساً لكوريا الجنوبية.
*مقتل 5 متظاهرين بتجدد المواجهات في كراكاس.
*البيت الأبيض يوافق على إمداد المقاتلين الأكراد بأسلحة ثقيلة.
*الأردن: الحشود العسكرية لاقتحام سوريا «فبركة» إيرانية.
* السعودية تدعو قادة الدول العربية والإسلامية لقمة مع ترامب.
* لبنان: تفاؤل رئاسي بقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد.
*«دول الخليج» تتمسك بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل .
* دعوة لتجنيب غزة التجاذبات السياسية.
* مسؤول كردي ينفي إجبار نازحين عرب على مغادرة كركوك.
* موسكو تنفي مقتل أي من عسكرييها على يد «داعش».
* الأردن يحذر من تسارع عمليات تدمير قبّة الصخرة.
* إحباط تهريب 37 طناً من المخدرات ل «داعش» في ليبيا.
* نجاة نائب رئيس جنوب السودان من الاغتيال.
* انهيار نفق قرب موقع نووي أمريكي ولا تسربات إشعاعية.
* شرودر ينصح ميركل بالتجاوب «بشدة» مع ماكرون.
*الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية .
* مقتل رجل دين بارز إثر انفجار قنبلة في مدرسة بشمال شرقي أفغانستان .
* إصابة 58 بينهم ثلاثة أطفال في انفجارين بجنوب تايلند.
*النجيفي يؤكد أن «داعش» يستهدف الجميع ويتهم «الكردستاني» بالتخريب.
*جاويش أوغلو وتيلرسون يبحثان زيارة أردوغان والأوضاع في سوريا.
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