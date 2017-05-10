جوهانسبرج - ا ف ب

فرت خمسة أسود من متنزه كروجر الوطني الرئيسي في جنوب أفريقيا القريب من بلدة صغيرة يقطنها نحو خمسة آلاف شخص.

قال رينولد ثاكولي المتحدث باسم المتنزه “نعتقد أن خمسة أسود فرت وأنها في حقول قصب السكر قرب الحدود مع موزمبيق”.

وبدأ حراس متنزهات الحياة البرية والشرطة تفتيش المنطقة حول البلدة قرب حدود موزمبيق اليوم الثلاثاء وسيستخدمون المهدئات في اصطياد الأسود.

والمنطقة المحيطة بمتنزه كروجر واحدة من مناطق الجذب السياحي وبها قرى ومزارع تربي الماشية مما يعرض حياة كل من الناس والماشية للخطر.

وفي عام 2015 زحف أسد يدعى سيلفستر أسفل سياج كهربائي في متنزه آخر وافترس الخراف لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يعثر عليه الحراس ويصطادونه باستخدام مخدر.