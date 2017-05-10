بيروت - ا ف ب

حددت لجنة مهرجان بيبلوس الدولية اللبنانية، الثلاثاء، برنامجها لهذا العام والذي يبدأ في الثالث من يوليو بمدينة جبيل الأثرية، ويختتم في الرابع من أغسطس بالعاصمة بيروت بحفل للبريطاني إلتون جون.

وذكرت رئيسة مهرجان بيبلوس، لطيفة اللقيس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن موسم 2017 سيكون حافلا بالبرامج الموسيقية والفنية التي تلبي ذوق الجمهور.

وقالت إن مهرجانات بيبلوس “تعمل لترويج لبنان بمثابة منارة للثقافة في العالم العربي والانفتاح على العالم عبر استضافة فنانين عالميين”.

وأوضحت أن البرنامج الفني هذا العام سيحمل نكهة لبنانية رحبانية، إذ سيتم تكريم الفنانين نصري شمس الدين وفيلمون وهبي ضمن حفلة ستقام في 16 يونيو .

وأشار الفنان غدي منصور الرحباني، الذي شارك في المؤتمر، إلى أن هذا الحفل سوف يكون تحت عنوان (نصري وفيلمون في البال) وسيحييه الفنان غسان صليبا والمغنية باسمة اللذان سيؤديان أغنيات لنصري وأخرى من ألحان فليمون.

ويضم البرنامج الغربي لمهرجان بيبلوس في ليلته الأولى؛ مغني البوب شون بول وهو فنان موسيقي جامايكي، أما في ليلة 19 يوليو يستضيف المهرجان نجم أغنية الريغي جوليان مارلي نجل الأسطورة الجاميكي الراحل بوب مارلي.

ويشارك في المهرجان فنانون آخرون منهم المغنية الأمريكية باتي أوستن الحائزة على جائزة غرامي حفلا مساء 21 يوليو، والموسيقي الإسباني الجنسية اللبناني المولد آرار ماليكيان والمغني وعازف البيانو البريطاني إلتون جون.