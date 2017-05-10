دمنهور - أ ش أ

أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أن إجمالى كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم “الثلاثاء” بلغ 89 ألفا و 117 طنا من القمح .

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

ما شددت المهندسة نادية عبده على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسرب أقماح مستوردة بالإضافة الى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة .