القاهرة - ا ش ا

بلغ إجمالي إيرادات سيارات النقل والملاكي بجمارك السويس خلال شهر أبريل الماضي 81 مليونا و212 ألفا و502 جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح له يوم الثلاثاء- إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 314 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 57 مليونا و979 ألفا و673 جنيها.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 347 سيارة نقل خلال أبريل الماضي بقيمة 77 مليونا و257 ألفا و105 جنيهات, مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 106 سيارات و23 شاحنة.