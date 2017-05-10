القاهرة - أ ش أ

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة ايناسيو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم 21 لاعبا.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن قائمة ايناسيو جاءت على النحو التالي: في حراسة المرمى أحمد الشناوي ومحمود جنش, وفي خط الدفاع علي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد، وفي خط الوسط طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق شيكابالا, وفي خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي ومايوكا وحسام باولو.

يذكر أن الزمالك سينتظم في معسكر مغلق من الغد على أن يخوض مرانه يومي الأربعاء والخميس على ملعب المباراة.