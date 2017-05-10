صحافة مصرية:الرئيس: نقدر مواقف البحرين المشرفة إزاء القاهرة
أخبار مصر - الأربعاء 10 مايو - فيصل زكى
* التزام مصرى بحماية أمن الخليج.
* مجلس الوزراء يناقش الاستعدادات لشهر رمضان.
* مليار جنيه إضافية لبطاقات التموين فى رمضان.
* الداخلية تتابع ضبط الأسواق قبل شهر رمضان.
* عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل التصويت النهائي علي مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
* السيسى يبعث برسالة إلى الرئيس الغانى يحملها شكرى.
* بدء حجز أراض للإسكان التعاونى بالمدن الجديدة.
*الزمالك فى معسكر مغلق استعدادا لبطل زيمبابوى فى دورى الأبطال.
*إنبى يطالب بتأجيل مباراة المصرى فى الكأس.
*السيسى: نتطلع لتنظيم أنشطة ثقافية مشتركة لتعزيز التواصل الشعبى.
* أحزاب: جولة الرئيس الخليجية تخدم مصالح المنطقة العربية.
* السيسى يلتقى رئيس كينيا خلال توقفه بمطار القاهرة.
*بعد زيارة الرئيس..3 وزراء و رجال أعمال فى المنامة لدعم العلاقات الاقتصادية.
* بروتوكول تعاون مع البنك الدولي فى مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري .
* رئيس هيئة الرقابة الإدارية : نكافح الفساد بجميع أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة.
* بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» وشركة سعودية.
* سيارات كهربائية لنقل كبار السن وذوى الإعاقة داخل محطة مصر.
* شريف يشارك فى مؤتمر لندن حول الصومال.
*محلب يؤدى العمرة ويرفض استخدام «كبار الزوار».
* مميش: 10% من التجارة العالمية تمر بقناة السويس.
* توقيع عقد لتشغيل ٧ خطوط أتوبيس نقل عام لربط أكتوبر بمحطة مترو جامعة القاهرة.
* الخبراء يطالبون بجعل التعليم مشروعا قوميا.
* مصر تسترد لوحة و 44 قطعة أثرية من فرنسا.
*25٪ زيارة فى صادرات الحاصلات الزراعية.
* الهيئة الوطنية للصحافة تجتمع اليوم.
* اليوم امتحانا العلوم واللغة الأجنبية لابتدائية الجيزة.
* الحكم بإلغاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية 13 يونيو.
*مصر تستضيف اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اليوم.
*محافظ الإسماعيلية:تخصيص 2500 فدان بالقنطرة شرق لأبناء المحافظة.
*وضع حجر أساس أول مصنع للسيراميك بسوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
* محافظ جنوب سيناء : قرار الجنسية «سيادى» ..وحظر بيع الوحدات السكنية الجديدة.
* الأهلى يستعين بـ «برنامج جديد» لاستكشاف زاناكو الزامبى.
* السياسيون والخبراء أجمعوا:مصر تسترد ريادتها في عصر التسويات.
* زيارة الرئيس للخليج وحدت الرؤي في مواجهة تحديات الأمن القومي.
* بروتوكول تعاون مع البنك الدولي للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
* عرفان: الوقاية من الفساد “قبل وقوعه” والتصدي لكافة أشكاله.
* نصر: المكافحة عنصر حاسم في برنامج الحكومة الاقتصادي والسياسي.
* كيم: الخدمات الجيدة وتوفير فرص العمل ركنان أساسيان للنهوض بالمجتمع.
* عميد الدبلوماسيين الأفارقة :السيسي أظهر إرادة قوية لتعزيز علاقة مصر بدول القارة.
* وزير الزراعة أمام البرلمان: 3200 جنيه سعراً استرشادياً لطن الذرة الصفراء.
* “تعليم البرلمان” تهدد الحكومة برفض موازنة الوزارة وتطالب بزيادتها إلي 180 مليار بدلا من 80 مليار.
* الوزير يفجر مفاجأة: المالية تضغط علينا لقبول 80 مليار ميزانية والاستحقاق الدستوري 130 مليار.
*وزير الشباب والرياضة.. في مؤتمر صحفي:انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية قبل 15 ديسمبر.
* القانون الجديد يفتح الباب أمام الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء شركات مساهمة.
* تدعيم شبكة كهرباء حلايب وشلاتين والبحر الأحمر.
* توفير احتياجات المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي.
* 13.5 مليون جنيه مشروعات الري بالفيوم.
* تسليم 336 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية.
* محافظ القاهرة يتفقد شارع زاهر عبدالهادي بالمطرية.
*محافظ الجيزة في لجان الهرم وإمبابة والوراق.
* 900 صندوق لنقل الأسئلة إلي 150 لجنة ثانوية عامة.
* التحقيق مع معلمتين بالغربية لتصويرهما امتحان اللغة العربية.
* الأهلي يتمسك بهاني وعرض ألماني للشيخ.
*الأحمر يقيد ميدو إفريقياً.. ويبدأ الاستعداد لزاناكو.
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