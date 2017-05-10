أخبار مصر - الأربعاء 10 مايو - فيصل زكى

* التزام مصرى بحماية أمن الخليج.

* مجلس الوزراء يناقش الاستعدادات لشهر رمضان.

* مليار جنيه إضافية لبطاقات التموين فى رمضان.

* الداخلية تتابع ضبط الأسواق قبل شهر رمضان.

* عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل التصويت النهائي علي مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‏.

* السيسى يبعث برسالة إلى الرئيس الغانى يحملها شكرى.

* بدء حجز أراض للإسكان التعاونى بالمدن الجديدة.

*الزمالك فى معسكر مغلق استعدادا لبطل زيمبابوى فى دورى الأبطال.

*إنبى يطالب بتأجيل مباراة المصرى فى الكأس.

 

*السيسى: نتطلع لتنظيم أنشطة ثقافية مشتركة لتعزيز التواصل الشعبى.

* أحزاب: جولة الرئيس الخليجية تخدم مصالح المنطقة العربية.

* السيسى يلتقى رئيس كينيا خلال توقفه بمطار القاهرة.

*بعد زيارة الرئيس..3 وزراء و رجال أعمال فى المنامة لدعم العلاقات الاقتصادية.

* بروتوكول تعاون مع البنك الدولي فى مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري .

* رئيس هيئة الرقابة الإدارية : نكافح الفساد بجميع أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة.

* بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» وشركة سعودية.

* سيارات كهربائية لنقل كبار السن وذوى الإعاقة داخل محطة مصر.

* شريف يشارك فى مؤتمر لندن حول الصومال.

*محلب يؤدى العمرة ويرفض استخدام «كبار الزوار».

* مميش: 10% من التجارة العالمية تمر بقناة السويس.

* توقيع عقد لتشغيل ٧ خطوط أتوبيس نقل عام لربط أكتوبر بمحطة مترو جامعة القاهرة.

* الخبراء يطالبون‪ ‬بجعل التعليم‪ ‬مشروعا قوميا.

* مصر تسترد لوحة و 44 قطعة أثرية من فرنسا.

*25٪ زيارة فى صادرات الحاصلات الزراعية.

* الهيئة الوطنية للصحافة تجتمع اليوم.

* اليوم امتحانا العلوم واللغة الأجنبية لابتدائية الجيزة.

* الحكم بإلغاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية 13 يونيو.

*مصر تستضيف اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اليوم.

*محافظ الإسماعيلية:تخصيص 2500 فدان بالقنطرة شرق لأبناء المحافظة.

*وضع حجر أساس أول مصنع للسيراميك بسوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

* محافظ جنوب سيناء : قرار الجنسية «سيادى» ..وحظر بيع الوحدات السكنية الجديدة.

* الأهلى يستعين بـ «برنامج جديد» لاستكشاف زاناكو الزامبى.

 

* السياسيون والخبراء أجمعوا:مصر تسترد ريادتها في عصر التسويات.

* زيارة الرئيس للخليج وحدت الرؤي في مواجهة تحديات الأمن القومي.

* بروتوكول تعاون مع البنك الدولي للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

* عرفان: الوقاية من الفساد “قبل وقوعه” والتصدي لكافة أشكاله.

* نصر: المكافحة عنصر حاسم في برنامج الحكومة الاقتصادي والسياسي.

* كيم: الخدمات الجيدة وتوفير فرص العمل ركنان أساسيان للنهوض بالمجتمع.

* عميد الدبلوماسيين الأفارقة :السيسي أظهر إرادة قوية لتعزيز علاقة مصر بدول القارة.

* وزير الزراعة أمام البرلمان: 3200 جنيه سعراً استرشادياً لطن الذرة الصفراء.

* “تعليم البرلمان” تهدد الحكومة برفض موازنة الوزارة وتطالب بزيادتها إلي 180 مليار بدلا من 80 مليار.

* الوزير يفجر مفاجأة: المالية تضغط علينا لقبول 80 مليار ميزانية والاستحقاق الدستوري 130 مليار.

*وزير الشباب والرياضة.. في مؤتمر صحفي:انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية قبل 15 ديسمبر.

* القانون الجديد يفتح الباب أمام الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء شركات مساهمة.

* تدعيم شبكة كهرباء حلايب وشلاتين والبحر الأحمر.

* توفير احتياجات المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي.

* 13.5 مليون جنيه مشروعات الري بالفيوم.

* تسليم 336 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية.

* محافظ القاهرة يتفقد شارع زاهر عبدالهادي بالمطرية.

*محافظ الجيزة في لجان الهرم وإمبابة والوراق.

* 900 صندوق لنقل الأسئلة إلي 150 لجنة ثانوية عامة.

* التحقيق مع معلمتين بالغربية لتصويرهما امتحان اللغة العربية.

* الأهلي يتمسك بهاني وعرض ألماني للشيخ.

*الأحمر يقيد ميدو إفريقياً.. ويبدأ الاستعداد لزاناكو.