القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة محمد البحيري 3 محاولات لتهريب كمية من مخدر الحشيش والأدوية وإكسسوارات الهواتف المحمولة وأقلام التجسس والتنصت.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم الاشتباه في راكب قادم من الكويت, وبتفتيش حقائبه تبين وجود مادة سوداء اللون يشتبه أن تكون من جوهر مخدر الحشيش بوزن 23 جراما وكمية من إكسسوارات الهواتف المحمولة.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه في راكب قادم من إيطاليا وبتفتيشه تم العثور على كمية من الأدوية, كما تم الاشتباه في راكب إيطالي قادم من دبي وبتفتيش حقيبته تبين وجود 20 قلما مزودا بكاميرات تسجيل فيديو دقيقة جدا.

وقرر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.