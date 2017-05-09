كفر الشيخ - أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق شب بأربعة منازل مجاورة بقرية “خاطر” التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن يمتد إلى المنازل الأخرى في القرية، فيما لقي شاب مصرعه خلال مساعدته في إخماد الحريق.

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية “خاطر” بنشوب حريق هائل بأحد المنازل وامتداداه لثلاثة منازل أخرى مجاورة.

وقد أسفر الحريق عن مصرع “صابر شحتة – 25 عامkا” صاحب ورشة ميكانيكا، إثر انهيار جدار منزل عليه حال قيامه بمساعدة الأهالي في إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة ومصرع الشاب الذي نقل إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق.