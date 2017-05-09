أسيوط - أ ش أ

أسفرت عدة حملات أمنية شنها ضباط مباحث أسيوط، اليوم الثلاثاء، على بعض البؤر الإجرامية بقرى المحافظة بهدف ضبط الخارجين عن القانون، عن ضبط 25 بندقية الية وخرطوش تركية بحوزة 18 شخصا والقبض على سيدتين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 1500 قرص مخدر.

كان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط 25 بندقية آلية وخرطوش تركية الصنع بحوزة 18 شخصا، والقبض على “محمد.ع.أ – 50 سنة – فلاح” مسجل شقى خطر مقيم النواورة، وبحوزته 15 بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12 .. وتم التحفظ على الأسلحة والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

كما تلقى اللواء عاطف قليعى إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط يفيد بتمكن ضباط المباحث برئاسة العقيد احمد نظيم رئيس مباحث القسم من ضبط”س ع خ – 35 سنة – ربة منزل”، و” ل ع خ – 40 سنة – ربة منزل” مقيمتان منطقة المصلى دائرة قسم أول وبحوزتهما 1500 قرص من العقاقير المخدرة ومبلغ 6820 جنيها بقصد الاتجار.. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.