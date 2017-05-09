القاهرة - أ ش أ

اوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية, ان الموردين ملتزمون بتقدم خصومات في معرض (سوبر ماركت أهلا رمضان) المزمع عقده في 23 مايو الجاري بقاعة المؤتمرات, ومنافذ معرض رمضان في مختلف محافظات مصر.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هناك اكثر من منفذ فى عدد من المحافظات حسب الكثافة السكانية ففي القاهرة 10 منافذ والقليوبية 11 منفذا بالمراكز, وأن السلع التي ستطرح ستكون أرخص من سعر الجملة, وبالتالي أقل من سعر المستهلك, بخصومات عالية جدا, وهناك شركات ستقدم عروض ليس فقط خصومات, ولكن سلع مجانية مرفقة بشراء عدد معين من السلع, ولفت إلى أن أسعار السلع المطروحة ستكون موحدة فى كل المحافظات.

وأوضح عز أن الهدف هو توفير أكبر قدر ممكن من السلع بأرخص سعر ممكن للأسرة المصرية حتى يستطيع رب الأسرة تلبية ما تحتاجه أسرته.