القاهرة - أ ش أ

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،بالتجربة البرلمانية المصرية التى قدمت نموذجا مميزا بين برلمانات العالم في إرساء دعائم الحياة النيابية السليمة، معربا عن تقديره لمجلس النواب رئيسا وأعضاء، وعن دعم الأزهر الشريف الكامل للمجلس لأداء رسالته الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال الامام الاكبر بمشيخة الازهر اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب حيث رحب فضيلة الإمام الأكبر بأعضاء مجلس النواب في مشيخة الأزهر الشريف من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر شيخ الأزهر، ورفضهم أي إساءة لهذه المؤسسة العريقة ولرموزها، مؤكدين أن الأزهر هو منارة الإسلام والمظلة الجامعة لكل المصريين على مر العصور، معلنين أن مجلس النواب عن اقتناع كامل لا يقبل أي مشروع قانون يمس استقلالية الأزهر أو ينال من رموزه.

وأعرب النواب عن تقديرهم لاختيارات فضيلة الإمام الأكبر لقيادات الأزهر بكافة هيئاته، مشيدين بما يقوم به الأزهر من جهود في مكافحة الفكر التطرف، وبمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، الذي عقد مؤخرا في حضور بابا الفاتيكان; مما مnثqnل دعما كبيرا لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.