القاهرة - أ ش أ

غادر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, مران الفريق الذي أقيم, اليوم الثلاثاء, على ملعب التتش بالجزيرة, وشعر البدري بوعكة صحية بسبب الإرهاق الشديد, منعته من استمرار قيادة المران.

واستكمل أحمد أيوب المدرب العام, وسيد معوض المدرب المساعد, قيادة اللاعبين في مران الأهلي.

وعلى جانب آخر, أدى بكاري جاساما حكم مباراة الأهلي وزاناكو الزامبي, تدريبات خاصة اليوم على ملعب مختار التتش, بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع زاناكو الزامبي, السبت المقبل, على ملعب برج العرب بالإسكندرية, في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.