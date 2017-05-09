طنطا - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لوسط الدلتا بالتنسيق مع مباحث قسم ثانى المحلة من ضبط رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج وأمين الصندوق وعضو آخر بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح بمبلغ نصف مليون جنيه.

كان العقيد أسامة حتاتة, مدير مباحث الأموال العامة لوسط الدلتا, تلقى معلومات تفيد بقيام “م . س” 52 سنة, رئيس اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة وأمين الصندوق وعضو آخر , بتأجير شقق ومصايف العاملين لغير العاملين بالشركة والاستيلاء على الفروق من غير العاملين علاوة على عدم توريد حوالى نصف مليون جنيه نتيجة توريدات من الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث وأكدت التحريات صحة المعلومات علاوة على قيام المتهمين بتعيين أقاربهم دون وجه حق, فتم ضبط المتهمين, وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.