القاهرة - أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فوزا صعبا على مضيفه الإنتاج الحربي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما, مساء اليوم الثلاثاء, باستاد السلام الجديد في ختام مباريات الأسبوع ال` 28 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد شريف أشرف, لاعب الإنتاج الحربي, بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 من اللقاء .

بهذه النتيجة, ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 38 نقطة في المركز الـ9 بترتيب الدوري , بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 28 نقطة في المركز الـ13 .