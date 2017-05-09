قنا - أ ش أ

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أمن خضاري, أنه تم الانتهاء من إجراء المسح بـ 14 قرية بمركز نقادة ضمن برنامج وزارة الصحة للكشف المبكر عن “فيرس سي”.

وقال وكيل وزارة الصحة – في تصريح اليوم /الثلاثاء أنه تم فحص ما يزيد عن 5 آلاف مواطن في قرى “الأوسط قامولا- بشلاو – ساحل بشلاو – دراو – عزبة جبر – نجع الصدر – القرية – ساحل دراو – عزبة طايع – البحري قامولا- المنشية – دنفيق – بشلاو – الهدايات” وتم تحويل الحالات الإيجابية لوحدة الفيروسات الكبدية بالمحافظة لتلقي العلاج مجانا وبدء عملية الفحص بقري “طوخ – كوم بلال – كوم الضبع – أولاد ضياء – الخطارة – الزوايده “.