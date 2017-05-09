رسائل الرئيس السيسي من الكويت والبحرين 2017/05/09 - 21:30 رسائل الرئيس السيسي من الكويت والبحرين2017-05-09T21:30:37+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات اخبار مصر https:// موضوعات مشابهة محطة كهرباء البرلس .. مشروع واعد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط مؤسسة أخبار اليوم تنظم بالتعاون مع جامعة القاهرة مؤتمرا لمناقشة مستقبل التعليم في مصر أول عربة بسواعد مصرية وزير المالية يعرض بيان الحكومة حول موازنة 2017 2018 أمام النواب القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني الرئيس السيسي يستقبل عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية
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