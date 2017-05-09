طرابلس - أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل الاتفاق السياسي.

وتتكون اللجنة من 12 عضوا برئاسة موسى فرج صالح فرج، وعضوية الصادق أبو عاشة سعد كشير، وماما سليمان بلال سيدي، وبشير محمود محمد الهوش، وفتح الله محمد حسين أحمد، وعمر عبد العزيز أبو شاح، وعبد العزيز الطاهر الككلي، ومنصور بريك الحصادي، وعمر محمد أبو ليفة، ومحمد مفتاح تكالة، ومحمد جويلي عبد الله، ومحمد بشير مسكين، وآمنة فرج مطير.

ووفقا للقرار يتولى النائب الأول لرئيس المجلس الإشراف ومتابعة أعمال اللجنة.