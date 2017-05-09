القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن بعثة حفائر كلية الآثار لهذا الموسم حققت اكتشافا أثريا هاما غير مسبوق بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا، موضحا أن هذا الاكتشاف هو عبارة عن مقبرة ضخمة تتبع طراز الكاتا كومب (المقابر المنحوتة في الأرض أو في الصخر)، التي أحيانا ما تكون متعددة الطوابق وتتضمن آبار وحجرات ودهاليز متعددة كثيرة التعاريج.

وقال رئيس جامعة القاهرة- اليوم الثلاثاء- إن بعثة حفائر كلية الآثار، بإشراف عميد الكلية الدكتور محمد حمزة، وبرئاسة أستاذ الآثار المصرية بالكلية الدكتور محمد صلاح، وباقي أعضاء البعثة، كشفت بداخل المقبرة عن معالم أثرية مهمة وغير مسبوقة، منها 12 مومياء سليمة كاملة فضلا عن بقايا مومياوات وعظام كثيرة، بالإضافة إلى التحف المصنوعة من الفخار، وغيره.

ومن المقرر أن يقوم كل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وعميد كلية الآثار الدكتور محمد حمزة، وبعثة كلية الآثار، بزيارة لموقع الاكتشاف الأثري يوم السبت المقبل، والإعلان الرسمي عن تفاصيل الكشف الأثري الهام.