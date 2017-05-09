أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم/الثلاثاء عن وفاة 4 مواطنين واصابة 16 أخرين في حادث تصادم أتوبيسين مع سيارة ملاكي بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف الى انه تم نقل 3وفيات الى مشرحة مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي بينما تم نقل حالة وفاة وجميع الاصابات الى مستشفى بلبيس المركزي وذلك بمشاركة 12 سيارة اسعاف .

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى خروج 9 من المصابين لتحسن حالتهم الصحية بينما يوجد 7 حالات محجوزة بالمستشفى يعانون من كدمات وكسور متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة .