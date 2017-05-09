القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن يوم غد “الأربعاء” تأتي للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الصومال لحل المشكلات التي تواجهها في المرحلة الحالية وتقديم كل الدعم للصومال لاهتمامنا باستقرار الأوضاع الحالية فيها، مشيرا إلى عقد لقاءات مع الحكومة البريطانية على هامش المؤتمر، مؤكدا استمرار الإصلاح الاقتصادي.

وفي تصريحات صحفية قبيل مغادرته مقر رئاسة الوزراء، قال المهندس شريف إسماعيل نه تم إقرار منحة مليار جنيه على بطاقات التموين خلال شهر رمضان هذا العام، مشددا على حرص الحكومة على دعم المواطن خلال الشهر الفضيل ، مؤكدا وجود تنسيق يومي بين الحكومة والبرلمان لتخفيف الأعباء على المواطنين في هذه الفترة الصعبة.

وأضاف أن المستقبل سيكون لصالح مصر والمواطن المصري، مشددا على عدم وجود تراجع عن الإصلاح الاقتصادي، الذي سيستمر حتى تأخذ مصر مكانتها في المنطقة والعالم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال رئيس الوزراء إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يأتى استجابة لرؤية لجنة الاصلاح التشريعي وكل جهات الدولة ومن بينها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل، مشيرا الى إنها خطوة إيجابية.

وأكد أن العمل سار أيضا على كل القوانين التي مر عليها فترة زمنية طويلة دون أن يتم عليها تحديث ودون أن تعكس الواقع الذي نعيشه، مضيفا أن المجلس اليوم تطرق لمشروع حلج الاقطان خارج المحالج المرخصة لانه يؤثر سلبا على زراعة وجودة القطن المصري الذي يتمتع بسمعة عالمية.

وفيما يتعلق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قال رئيس الوزراء انه تم الاتفاق على تشكيل الهيئة من حيث المبدأ وذلك للوصول الى تصور متكامل للتشكيل من حيث مجلس الامناء والمقر، مضيفا ان الهيئة مهمة وسترى النور قبل نهاية مايو الجاري.

وردا على سؤال حول قرارات مؤتمر اخبار اليوم للتعليم، قال المهندس شريف اسماعيل ان العمل جار على تطوير اسلوب الالتحاق بالجامعات وهو لب مناقشات المؤتمر، مؤكدا السعي الى اجراء حوار مجتمعي ودراسته من كل جوانبه للوصول الى تصور متكامل يكون مقبولا لتطبيقه في ارض الواقع، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على ما قدمه وزير التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات الأهلية والتوسع في انشائها في اطار عمليات الاصلاح المنشود.