لوس انجلوس - أ ف ب

أعلن مسؤولون أمريكيون فدراليون أن مئات العمال في موقع نووي في ولاية واشنطن تلقوا تعليمات الثلاثاء بالاحتماء بعد انهيار نفق قرب الموقع المليء بمواد ملوثة، لكن لا ادلة على اي تسرب اشعاعي في هذه المرحلة.

وتلقى موظفون فى موقع هانفورد الواقع على مسافة 275 كلم جنوب شرق مدينة سياتل، إنذارا من الادارة صباحا يطلب منهم ضمان “تهوئة آمنة” والامتناع عن “تناول الطعام او الشراب”.

ولاحقا، اعلنت وزارة الطاقة انه “لا توجد أي إشارة إلى وجود تسرب في هذه المرحلة” مشيرة إلى أن “الخبراء يقتربون من المنطقة التي هبطت فيها التربة لمزيد من المعاينة”.

وكان موقع هانفورد النووي استخدم لإنتاج البلوتونيوم للقنبلة التي وضعت حدا للحرب العالمية الثانية.

وقد أغلق مفاعله الأخير عام 1987، لكن ملايين الجالونات من النفايات المتبقية لا تزال في خزانات في الموقع.