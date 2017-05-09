أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان اليوم الثلاثاء عن افتتاح 8 معاهد فنية بتخصصات جديدة خلال العام الجارى فى محافظات مصر بعيدا عن القاهرة.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، بمقر المعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح وزير الصحة والسكان -خلال حضوره الاحتفال باليوم العالمى للتمريض بمقر المعهد القومى للتدريب بالعباسية- أن التخصصات الجديدة التى سيتم إدراجها بالمعاهد هى فنى جراحة عظام و تخدير وصيدلة وفنى رعاية مركزة بالإضافة الى فنى معمل و أشعة وبصريات.

وقال ان التمريض فى مصر لابد ان يعود الى سابق عهده ويكون له الريادة فى المنظومة الصحية والارتقاء بمفهوم التمريض، مؤكدا على أن مهنة التمريض لها نفس القدر والاهمية بالمنظومة الصحية مثلها مثل الأطباء البشربين والأسنان البيطريين ومختلف التخصصات.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الممرضة سواء كانت حاصلة على بكالوريوس أو دبلومة فهى لها نفس القدروالأهمية مساواة بجميع المهن الطبية، مشيرا الى أن الطبيب لايستطيع أن يمارس عمله إلا بمساعدة الممرض، ويكون هو المسئول عن التحكم فى العدوى داخل غرفة العمليات وتجهيزات العمليات، لافتا الى أن مهنة التمريض لا تقل عن مهنة الطبيب بل هى الذراع الحقيقى للعمل الطبى ومن غيرها تهوى مهنة الطب.

وتابع وزير الصحة والسكان أن جميع المستشفيات المزمع افتتاحها قريبا تخضع للمواصفات العالمية من حيث التجهيزات والانشاءات، كما أنها تخضع لنظام ميكنة كامل.