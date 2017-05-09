اخبار مصر - هالة حربي

قام المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج بتسليم 55 خطاب تخصيص اراض صناعية جديدة للمستثمرين بالمحافظة وذلك خلال جولة رئيس الهيئة اليوم بسوهاج .

واوضح عبد الرازق ان الجولة اليوم تاتي استكمالا للزيارات الرسمية لمحافظات الصعيد والتي بدأها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الشهر الماضي حيث تم تسليم 13 خطاب تخصيص اراض بالمجان بسوهاج ليبلغ اجمالي القطع المخصصة 68 قطعة لاقامة مشروعات صناعية توفر 1000 فرصة عمل باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون جنيه

واوضح عبد الرازق ان تلك الاراضى ستبدأ في الانتاح الفعلي خلال 3 سنوات على الاكثر ،مشيرا الى ان الاراضي المطروحة كاملة المرافق ويتم تخصيصها طبقا لاشتراطات ومعايير الجدية .. حيث يتم التخصيص بعد بحث طلب المستثمر والدراسة الفنية والمالية المقدمة منه كما انه جاري حاليا دراسة باقي طلبات المستثمرين وعددهم 220 طلب اقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية بسوهاج ستكون اضافة قوية للتصنيع المحلي حال الموافقة عليها .

ومن ناحية اخرى قام محافظ سوهاج ورئيس هيئة التنمية الصناعية بوضع حجر اساس مصنعي شركة سوهاج الوطنية لصناعة السيراميك والبورسلين على مساحة اجمالية 120 الف م بالمنطقة الصناعية غرب جرجا كمرحلة اولى باستثمارات اجمالية مليار و200 الف جنيه وتوفر 1050 فرصة عمل مباشرة من ابناء الصعيد .

ومن المتوقع ان يبدا الانتاج الفعلي خلال 18 شهر فقط المصنع الاول لانتاج السيراميك حوائط وارضيات على مساحة 80 الف م2 بطاقة انتاجية 50 الف م2 يومي والمصنع الثاني للبورسلين على مساحة 40 الف م2 بطاقة انتاجية 10 الاف م2 يومي سيخصص 40 % من انتاج المصنعين للتصدير والباقي للاستهلاك المحلي .