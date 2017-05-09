أخبار مصر - شيماء صالح

أعلن على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لجلسة الاربعاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بعدما تبين أن عدد المصوتين نداء بالاسم باعتباره قانون يطبق بأثر رجعى أقل من الثلثين الذى يتطلبه الموافقة على مشرع القانون.

واستشهد “عبد العال” باللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على انه فى حالة قلة عدد من أدلو بأصواتهم عن الاغلبية اللازمة وجب تأجيل أخذ الرأى لجلسة أخرى، وتابع عبد العال: ونظرا لعدم حضور بعض الأعضاء أوجبت اللائحة الداخلية للمجلس فى جلسة اليوم، أن نستكمل أخذ رأي من لم يتنسنى لهم التصويت فى جلسة قادمة.