أخبار مصر - ايناس منصور

عقد مجلس أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعاً اليوم الثلاثاء برئاسة حسين زين رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس، لاستكمال المناقشات حول ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإبداء الرأى فيه وإعداد تقارير تضم كافة ملاحظات الهيئة الوطنية للاعلام حول مشروع القانون محل المناقشة.

وقد أكدت الهيئة على عدة نقاط منها تفعيل دور المؤسسات الإعلامية وألياتها لتقديم أداء إعلامي مهنى وأخلاقي لتنمية وعى المواطن المصري بالتحديات التى يواجهها الوطن ودعم خطط الاصلاح المالى والإدارى بالمؤسسات الإعلامية الوطنية، وأن يكفل القانون حرية الرأى والتعبير فى إطار المسئولية الاعلامية والالتزام بميثاق شرف إعلامى يرتضى به زملاء المهنة مع وجود آلية محاسبة لمن يخرج عن إطار الميثاق.

وشددت الهيئة على مساندة جهود الدولة المصرية وتعريف المواطن بخطط الاصلاح الاقتصادي وفوائد المشروعات الوطنية العملاقة التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، والتنسيق المتواصل والتعاون القوى بين وسائل الإعلام لمواجهة الفكر المتطرف ووسائل الإعلام التى تستخدمها الجماعات والتنظيمات الارهابية وكشف زيف أرائهم وأفكارهم المتطرفة.

وفى نهاية الاجتماع وجه مجلس اعضاء الهيئة الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطيات الإعلامية بمختلف قطاعات الهيئة وخاصة قطاع الاخبار والهندسة الإذاعية لما بذلوه من جهد متميز فى تغطية مؤتمر الشباب بالاسماعيلية وزيارة بابا الفاتيكان لمصر، حيث قدموا تغطية مهنية وحرفية تليق بمصر وبإعلامها الوطني.