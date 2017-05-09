أخبار مصر - سماء المنياوي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتعديل القرار الوزاري بشأن تنظيم إقامة الأجانب في مصر.

وتم السماح بالترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي (7 ملايين و200 ألف جنيه).

كما جاء في القرار رقم 828 لسنة 2017، أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي.