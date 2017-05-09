نشرة المساء من أخبار مصر
أخبار مصر -هند بدارى
السيسي يعود للقاهرة مختتما جولة شملت الكويت والبحرين
النائب العام يأمر بالتحقيق فى وفاة مواطنة مصرية بألمانيا
مجلس الوزراء يقر تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
البرلمان يوافق على “قانون العلاوة” فى مجموعه ويبدأ النداء بالاسم
“تشريعية النواب” ترفض مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا
الحكومة توافق على تعديل قانون الزراعة
تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام لـ 13 مايو
“الوطنية للصحافة” تجتمع غدا بحضور رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية
مصرع نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم
الدولار يرتفع عالميا مع تحسن شهية المخاطرة
البورصة تصعد.. والاسهم الكبرى تجتذب السيولة
راشد: عمل “جينيس” في مصر يرفع معدلات السياحة
وضع حجر أساس أول مصنع للسيراميك بسوهاج
مون جيه يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية
الطيران السوري يغير على مناطق حدودية مع الأردن
روسيا ترصد 21 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
مسلحون يطلقون النار على موكب نائب سلفاكير
“إضراب الأسرى” تتهم سجن “النقب” بتصعيد اعتداءاته
السيطرة على حريق في مزرعة نخيل وفاكهة في الوادي الجديد
جامعة القاهرة: اكتشاف أثرى هام فى تونة الجبل بالمنيا
وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكابس يونايتد للقاهرة غدا
وزير الشباب يشهد نهائي دورى مراكز الشباب
المسابقات تحدد السبت موعدا للقاء المصري وإنبي بكأس مصر
بعثة الكاراتيه تطير لأذربيجان للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي
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