أخبار مصر- حمودة كامل

قام يحيى راشد، وزير السياحة، بزيارة قصيرة للفاتيكان اليوم الثلاثاء، التقى خلالها ليبيريو أندريتا، وزير السياحة الفاتيكاني، بحضور السفير/ حاتم سيف النصر، سفير مصر في الفاتيكان، والمستشار السياحي في روما، وأعضاء سفارة مصر في الفاتيكان.

وقد صرح السفير حاتم سيف النصر أن زيارة وزير السياحة تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي مباشرة في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، إلى مصر في 28 – 29 إبريل 2017؛ ومن ثم فهي تعد استثماراً للزخم الإيجابي الذي تمخض عن الزيارة، وتأتي في إطار مجهودات الحكومة المصرية في تنشيط السياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بإحياء مسار العائلة المقدسة؛ وهو الملف الذي يتيح مجالاً واسعاً للمشاركة والتعاون بين مصر والفاتيكان.

من جانبه، أشاد وزير السياحة خلال المقابلة بالعلاقات بين مصر والفاتيكان، داعيا لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال السياحة، خاصة السياحة الدينية، مستعرضاً خطة إعادة إحياء زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، وترحيبنا بأفواج السائحين لزيارتها، كما أكد على ضرورة الاتفاق على خطة العمل المطلوب تفعيلها في ضوء فاعليات زيارة البابا فرانسيس لمصر.