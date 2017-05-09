القاهرة - أ ش أ

غادرت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى أذربيجان، استعداداً للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي المقرر إقامتها في مدينة “باكو”.

وذكر مصطفى فكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، إن رحلة المنتخب المصري للكاراتيه ستستغرق أكثر من 12 ساعة.

وأوضح ان البعثة تضم “مالك جمعة سلامة، وعلي محمد الصاوي، ومحمد السيد الكتبي، وأحمد سعيد شحاتة، وزياد محمد عبد الرحمن، ورضوى سيد محمود، وياسمين حمدي بيومي، وهدي نبيل سيد، وندي سيد عبد اللطيف، وأية هشام”.