أخبار مصر- حمودة كامل

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية اليوم جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة إستعادة هيبة الدولة والقضاء على التعديات والتعامل بكل قوة وحزم مع المخالفين والمتعدين على الطريق العام والمتسببين في إعاقة حركة المرور والمارة.

وشن حى المنتزه اول حمله مكبره لإزالة الاشغالات و التعديات بمنطقة العوايد بقيادة اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزه اول واللواء مصطفى النمر مدير أمن الاسكندرية تم خلالها ازالة كافة التعديات و الاشغالات بالعوايد وتحت كوبرى العوايد وتم تنظيف الشوارع من المخلفات.

كما شنت قوات الحي حمله لازاله اشغالات وتعديات الباعه الجائلين بشارع الجيش بمنطقة العصافره قبلي ،كما تم فتح شارع 12 من شارع الجيش الذي تم غلقه بفرش الباعه الجائلين ،هذا وتم ازاله الحواجز الحديديه وجميع الاشغالات بشارع ملك حفنى امام 73 شارع حسن رفعت وشارع عبد السلام عارف امام شارع عزبه السيوف بسيدي بشر بحري و خلف سور مدينه الظباط سيدي بشر قبلي.