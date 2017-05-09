بغداد في 9 مايو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الداخلية العراقية, مقتل 74 من تنظيم (داعش) الإرهابي, إثر غارة جوية على موقع للتنظيم الإرهابي في منطقة “القائم” غربي العراق.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم / الثلاثاء – أن معركة استعادة مدينة الموصل من داعش انطلقت – في وقت سابق – بمشاركة نحو

45 ألفا من القوات التابعة للحكومة العراقية, وإسناد جوي من التحالف الدولي, فيما تمكنت القوات الأمنية المشاركة في عمليات “قادمون يا نينوى” من تحرير نحو 88% في الساحل الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

يذكر أن تنظيم (داعش) سيطر على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014.