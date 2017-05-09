سول /أ ش أ/

أعلن المرشح الرئاسي الليبرالي في كوريا الجنوبية هونج مون جيه, اليوم الثلاثاء, فوزه بالانتخابات بعدما أعلن كل من منافسيه المرشحين الرئيسيين خسارتهما انتخابات الرئاسة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن اعتراف المرشحين المحافظ هونج جون بيو والمنتمي لتيار الوسط آن تشول سو بهزيمتهما يعقب ما أكدته استطلاعات لآراء الناخبين -بعد التصويت- من تفوق مون جيه وقوة احتمالات فوزه.

يشار إلى أن الانتخابات المبكرة في سول تأتى بعد عزل رئيسة البلاد السابقة بارك جون هي في مارس الماضي بعد موجة تظاهرات -تعد الأكبر منذ عام 1988- احتجاجا على تسترها على قضايا فساد.