أخبار مصر- حمودة كامل

توج فريق مركز شباب فيصل من محافظة السويس بلقب بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالى بعد فوزه على منافسه فريق مركز شباب السلام من السويس بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء بإستاد بنها الرياضي.

وقام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز شباب فيصل، والميداليات الفضية لفريق مركز شباب السلام صاحب المركز الثاني، والميداليات البرونزية لفريق مركز شباب الميدان من شمال سيناء صاحب المركز الثالث.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من قدامى اللاعبين منهم الكابتن شحتة الإسكندراتي والكابتن حسن على والكابتن غانم سلطان وعزب حجاج سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، واسم المرحوم الكابتن أحمد ماهر.

يذكر أن الفائز بلقب دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يحصل على 250 الف جنيه وصاحب المركز الثاني يحصل على 125 ألف جنيه والفائز بالمركز الثالث على 75 ألف جنيه.