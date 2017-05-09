دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة منها 5 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة بينما غادره 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وذكر في بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن هناك 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول, لافتا إلى أن الميناء غادره قطاران بحمولة ألفين و620 طن قمح و 145 سيارة بحمولة 7 آلاف و245 طن قمح.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 102 ألفا و994 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135 ألفا و400 طنا لافتا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7 آلاف و100 طن يوريا و6 آلاف طن علف و 500 طن رمل.