القاهرة- اخبار مصر

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارا باجراء تحقيق قضائى فى واقعة وفاة المواطنة المصرية شادن محمد شوقى الجوهرى بمدينة كوتبوس بجمهورية المانيا الاتحادية بتاريخ 18/4/2017.

وقد أمر النائب العام ادارة التعاون الدولى باعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لارسالها الى السلطات القضائية بجمهورية ألمانيا الاتحادية لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التى اجريت فى الواقعة وتقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليها وما تضمنته التحريات بشأن ظروف ملابسات الواقعة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة و ما اتخذ من اجراءات فى هذا الخصوص.