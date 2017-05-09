الإسماعيلية - أ ش أ

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اليوم الثلاثاء أن القناة تعد مرفقا حيويا يعبر من خلاله 10% من حركة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة – خلال استقباله وفد كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية – ان الدولة تولي اهتماما بالغا بسيناء وتحرص على ربطها بالوطن وتأمينها وتنميتها من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة على أرضها بما يفيد مصلحة الأمن القومي وينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

واضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس جعلها محورا أساسيا في الخطة التي تتبناها الدولة للتنمية وإعادة الريادة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ مشروعين قوميين وهما مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لتحويل المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي واستغلال حجم البضائع الضخمة التي تمر بالقناة سنويا.