أخبار مصر- حمودة كامل

صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط يُتابع بقلق بالغ التقارير الدولية التي تُشير إلى تفشي وباء الكوليرا في اليمن بما أدى إلى وفاة وإصابة المئات حتى الآن.

وأكد أبو الغيط أن وضع القطاع الصحي في مختلف المُحافظات اليمنية يبعث على الانزعاج والقلق، ويُنذِر بكارثة إنسانية يُمكن تفاديها إن جاءت الاستجابة الدولية في الوقت المناسب.

وأوضح عفيفي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ناشد المُجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية سُرعة التدخل للحيلولة دون تدهور الوضع الصحي والإنساني باليمن، كما دعا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات المالية التي أعلنت عنها في مؤتمر المانحين الذي عُقد مؤخراً في جنيف من أجل توفير التمويل اللازم لعمليات الإغاثة الإنسانية، إنقاذاً لحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني المُهددين بالأوبئة فضلاً عن التعرُض لخطر المجاعة.