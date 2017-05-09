القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة قدرها 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي (تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء) والموقع في القاهرة بتاريخ 16 مارس 2017.

ويهدف مشروع القرار إلى نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي فضلا عن تدريب الكوادر المحلية في نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتي والمعرفي عن المحاصيل الزيتية بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضي والمياه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية على أن يكون الاشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء حرص الحكومة على ضمان استيفاء المنشأت الصناعية المختلفة لشروط وزارة الدولة لشئون البيئة لوضع حد للتأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية في تلك المنطقة لحماية صحة الإنسان.