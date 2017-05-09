اخبار مصر- شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على مشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين فى الدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى مجموعه.

وأعلن عبد العال البدء فى أخذ الموافقة على مشروع القانون نداءً بالاسم حتى تكون موافقة نهائية حيث إنه من مشروعات القوانين التى ستطبق بالأثر الرجعى وبموافقة ثلثى الأعضاء وذلك وفقا لمقتضيات المادة 273 من اللائحة الداخلية.

وقد وافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بعد إضافة المادة الخامسة محل الخلاف .والتى تنص على: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.