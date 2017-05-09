أخبار مصر- حمودة كامل

استكمل اليوم الثلاثاء طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسى الثانى وعددهم (167000) مائة وسبعة وستون ألف طالب وطالبة تقريباً يؤدون الامتحان داخل (802) لجنة علي مستوي محافظة القاهرة، أما الحالات المرضية فعددهم (37) طالب وطالبة منهم عدد (11) حالة من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بلجنة بمستشفى (57357).

وأوضحت فاطمة خضر وكيل أول الوزارة مدير مديرية تعليم القاهرة أن الأسئلة لمادة العلوم سواء باللغة العربية أو اللغات الأخرى (الانجليزية – الفرنسية – الألمانية) جاءت شاملة لجميع أجزاء المنهج وواضحة ومتنوعة وتقيس جميع المستويات ومناسبة للوقت المحدد وتراعي الفروق الفردية، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وأضافت أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلقى أية شكاوي من الامتحانات.

وكانت فاطمة خضر قامت بمتابعة أعمال الامتحانات منذ بداية فجر اليوم حيث توجهت للمطبعة السرية كما تأكدت من أن جميع اللجان قد تسلمت أوراق الأسئلة، حيث أدى جميع الطلاب الامتحان في مادة العلوم من الساعة 9.00 صباحا إلي الساعة 10.30 صباحا.